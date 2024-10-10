​Пономарёв: «Сборы нужно проводить в любом случае»

Сборная России не смогла найти спарринг-партнёра для очередного товарищеского матча, в результате чего Валерий Карпин провёл только сборы - и это решение вызвало большую полемику в российской футбольной среде. Ветеран ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв считает правильным решение провести сборы, даже несмотря на отсутствие матчей.

- В любом случае нужно проводить сборы команды. Я считаю, что можно собрать первую и вторую сборные и команду легионеров из РПЛ. Это будет гораздо дешевле, чем за большие деньги привозить какой-то сброд ради товарищеской игры - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.