​Булыкин: «Если бы заранее знали, что нет соперника, то, конечно, не было смысла собираться»

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин считает, что не было смысла собирать российскую национальную команду, коли не удалось найти соперника для проведения очередного товарищеского матча. По его словам, футболистам было бы резоннее отдохнуть от своих клубных дел, раз уж выдалась такая пауза.

- Если бы заранее знали, что нет соперника, то, конечно, нет смысла собираться, прилетать. Лучше футболистам залечить все свои болячки и готовиться уже к своим чемпионатам. Поэтому жалко, что Головин просто так прилетел, но это сборная, лицо страны, - цитирует слова Булыкина РБ Спорт.

Свой последний товарищеский матч сборная России провела против команды из Вьетнама пятого сентября - 3:0.