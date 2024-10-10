Гендир «Пари НН»: «Опыт Ганчаренко с «Уралом» никого не смущал»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о последнем неудачном опыте Виктора Ганчаренко в тренерской карьере. На неделе Ганчаренко возглавил «горожан», сменив на посту Сашу Илича.

«У каждого человека, который чем-то в жизни занимается, есть периоды подъема, стагнации, падения, снова подъема. Это решают как внутренние, так и внешние обстоятельства. Надо философски смотреть на подобные вещи, на берегу договариваться о тех ожиданиях, которые ты ждешь. Опыт Гончаренко с «Уралом» никого не смущал», - сказал функционер для Sport24.

Напомним, что по итогу прошлого сезона РПЛ с «Уралом» Ганчаренко вылетел в Мелбет-Первую лигу. Этот вылет стал первым для «Урала» за 11 лет.