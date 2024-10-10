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Балахнин ответил, в какой топ-лиге мог бы закрепиться Глебов

10 Октября 2024 • 21:44 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
19.10 14:00

Российский тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос, какой европейский чемпионат лучше всего подошёл бы капитану «Ростова» Данилу Глебову.

«На мой взгляд, в Испании вряд ли бы получилось. Все-таки там футбол более кружевной. В Италии или в Германии мог бы закрепиться», — приводит слова Балахнина Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний хавбек появился на поле в 15 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитано до середины 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в восемь миллионов евро.
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