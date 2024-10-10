Балахнин ответил, в какой топ-лиге мог бы закрепиться Глебов

Российский тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос, какой европейский чемпионат лучше всего подошёл бы капитану «Ростова» Данилу Глебову.

«На мой взгляд, в Испании вряд ли бы получилось. Все-таки там футбол более кружевной. В Италии или в Германии мог бы закрепиться», — приводит слова Балахнина Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний хавбек появился на поле в 15 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитано до середины 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в восемь миллионов евро.