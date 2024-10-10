Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о перспективах российских игроков в европейских чемпионатах.

- Допускаете, что зимой нападающий «Динамо» Константин Тюкавин уедет в Европу?

- Я могу допускать все что угодно (смеется). Но давайте говорить по факту. Будет предложение - посмотрим. А то у нас какая-то ромашка все время. Уедет, не уедет…

- Он форвард уже европейского уровня? Игорь Корнеев считает, что если бы Головин имел не российский паспорт, то стоил бы 50-60 миллионов евро.

- Пусть сначала заиграет в Европе. Тогда и поговорим. Ребят, давайте быть реалистами. Любим мы фантазировать… Буду только рад за Тюкавина, если у него получится в Европе.

- А он не перерос чемпионат России?

- Да у нас все переросли уже давно (смеется).

- Иронизируете?

- Ну а как? Моя позиция такая: есть возможность - надо ехать и пробовать! Брать чемодан, садиться в самолет, поезд и ехать туда, играть там в футбол. Ребят, ну ведь век футболиста короткий. Это надо понимать. Он не длится 100 лет…

- Надо уезжать?

- Если есть шанс, надо его использовать. Я рад за тех, кто уехал. За Сафонова, Чалова, Головина. Пробуют себя. Дай бог, чтобы и у Захаряна получилось в «Реал Сосьедаде».

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- Но Чалов поехал в чемпионат Греции.

- Ну и что? Ребята, вы чего? Да, в Грецию, но там есть еврокубки! Мы этой возможности лишены. Не надо осуждать Чалова.

- Вам нравится, как Головин играет в «Монако»?

- Он лидер, капитан. В порядке. Молодец. Поддерживает марку российского футбола. Глядишь, еще и Сафонов в «ПСЖ» заиграет. Вообще шикарно будет!

- Но как он вытеснит из состава Доннарумму?

- Это футбол, это спорт. Его же брали не пятым вратарем, так? Шансы еще будут. Надо просто их забрать. Почему бы и нет? Вы верили в то, что Головин станет основным игроком «Монако»? А он доказал, стал лидером. Теперь очередь Сафонова доказывать, вытаскивать себя на другой уровень.

Александр Сычёв