Григорян – об Осинькине: «Справедливость восторжествовала»

Тренер Александр Григорян высказался о своём коллеге по цеху Игоре Осинькине. Ранее стало известно, что Осинькин остаётся на своём посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Нужно уметь сопротивляться, уметь бороться за справедливость. Неужели в российском футболе справедливость восторжествовала? Не видел я такого», - делится Григорян для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по слухам, Осинькина в «Крыльях» планировали заменить Сергеем Игнашевичем, ныне свободным молодым тренером. Осинькин в Самаре уже с 2020 года. В прошлом сезоне «крылышки»

«Я рад, что она восторжествовала, но я прекрасно понимаю, какую для этого подпольную работу проделали», - добавил Григорян.