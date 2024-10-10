Защитник сборной России и «Локомотива» Александр Сильянов после открытой тренировки национальной команды, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, что его клуб имеет самое большое представительство в сборной России.

- Сборная России сегодня провела открытую тренировку, в ходе которой было много активностей с детьми, в том числе игра в футбол. Ребята вас не загоняли?

- Если честно, загоняли, но эмоции все равно только положительные. Это прекрасно, когда дети смеются. Они были рады нас увидеть. А мы получили возможность что-то показать детишкам.

- Я общалась с вратарем «Зенита» Евгением Латышонком, и он сказал, что если бы в детстве у него была возможность сыграть со сборной России, то он был бы не седьмом небе от счастья. С кем из знаменитых футболистов вы в детстве мечтали выйти на поле?

- Моим кумиром в детстве был Криштиану Роналду. И проиграть с ним тогда было невозможно.

- Стоит ли вообще собираться национальной команде, если у нее нет соперника по товарищескому матчу?

- Тут пятьдесят на пятьдесят. Хотя собираться все равно надо, чтобы потренировать что-то свое. Плюс увидеться с ребятами.

- Лично для вас важна была перезагрузка и возможность переключиться на сборную или лучше было бы сконцентрироваться на «Локомотиве»?

- Я спокойно перестраиваюсь. Поэтому мне нормально.

- Какое для вас самое памятное событие, связанное со сборной России?

- Игра с Сербией. Это был топовый матч на уровне официального. Нашей сборной очень не хватает выступлений на официальном уровне.

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- Какие задачи ставили перед собой, тренируясь в составе сборной?

- Особо никаких не ставил. Просто поддерживать форму, плюс увидеться с ребятами.

- «Локомотив» сейчас имеет самое большое представительство в национальной команде. Это объективный показатель? Кстати, даже здесь вы обошли «Зенит».

- В «Зените» играют одни иностранцы. Лично мне очень комфортно, что так много одноклубников.

- Получается, у «Локомотива» самые сильные российские ребята, раз такое представительство?

- Если так вызывают, значит, тренер считает именно так.

- Какой самый сильный футболист в сборной России на данный момент?

- Головин. Он выделяется своей техникой, скоростью принятия решений. Да вообще всем выделяется.

- Успеваете за ним?

- Да.

- За его матчами в «Монако» следите?

- Кстати, да, смотрю. В последнем матче за клуб он сыграл хорошо.

Елена Григорьевская