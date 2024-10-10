Веретенников предсказывает возвращение Федотова в тренерство

Знаменитый бомбардир Олег Веретенников высказался о Владимире Федотове. Веретенников полагает, что в скором времени Вадим Валентинович вернётся к тренерской деятельности.

«Насколько знаю, недавно он был у дочери за границей. Я не говорил про его работу, не хочется это затрагивать. Думаю, в скором времени он может появиться у руля какой-то команды», - делится Веретенников с Metaratings.

Напомним, что Федотов без тренерской работы с конца прошлого сезона. Спустя два года он покинул столичный ЦСКА, уступив своё место сербу Марко Николичу. Ныне уже несколько месяцев специалист никого не тренирует на официальном уровне.