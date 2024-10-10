Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за выживание в РПЛ, турнирной ситуации и удачных матчах со «Спартаком».

- Насколько считаете полезным для себя переключиться от клубных дел на сборную, в которой вы сейчас находитесь?

- Конечно, это полезно. Психологическая разгрузка тоже иногда нужна.

- У махачкалинского «Динамо» стоит задача – сохранение прописки в РПЛ. Это не давит?

- У нас нет цели выжить. Есть задача – играть в футбол.

- Какой матч вашей команды в этом сезоне понравился больше всего?

- Интереснее всего и сложнее было играть со «Спартаком» в Москве. Хотя мы на выезде играли еще и с «Локомотивом» из столичных команд. Помню, мы проиграли 0:2, и судья не поставил пенальти.

- Махачкалинское «Динамо» все время удачно играет со «Спартаком». Как так получается?

- Мы могли и выиграть. Считаю, потеряли два очка. Не сказал бы, что для меня «Спартак» какой-то принципиальный соперник. Вот «Зенит» да, принципиальный. Хочется отнять очки у питерцев и доказать, что мы не хуже пятикратного чемпиона страны.

- Как оцениваете турнирную ситуацию вашей команды?

- Хорошо играем. По крайней мере, мы не находимся в зоне вылета. Так что все нормально. Двигаемся дальше. Сейчас есть небольшой отрыв в четыре очка от седьмого места. Это не так плохо.

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- Другой дебютант РПЛ «Акрон» тоже не выглядит аутсайдером. Почему так получается?

- Думаю, это за счет подготовки. У нас нелегкий тренировочный цикл в команде. Не всем он под силу. Физика – это наш главный козырь.

Елена Григорьевская