Тамерлан Мусаев — о конкуренции с Гуарирапой: «Кто сильнее, тот и играет»

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился комментарием о конкуренции с нападающим команды Саулем Гуарирапой.

— Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет, — приводит слова Мусаева Legalbet.

В текущем сезоне Мусаев принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал два ассиста.

На счету Гуарирапы шесть выходов на поле в футболке ЦСКА и ни одного забитого мяча.

После 11 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 20 очков.