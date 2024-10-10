Нобоа назвал клубы, за которыми следит в РПЛ

Бывший эквадорский хавбек РПЛ Кристиан Нобоа назвал команды, за которыми следит в текущем сезоне Премьер-лиги.

«Конечно, я слежу за РПЛ. Смотрю за «Зенитом», «Динамо», «Рубином» и «Ростовом». Жаль, что сейчас в Премьер-лиге нет «Сочи». Смотрю игры моих команд», - говорит Нобоа для «Чемпионата».

Напомним, что в России Нобоа играл с 2007 по 2024 годы практически без перерывов. Его клубами в разное время были «Рубин», «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

Ранее Кристиан признался, что скучает по России, в которой у него остались дети. Ныне он находится за океаном в родном Эквадоре.