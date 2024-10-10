Тошич назвал претендентов на титул в РПЛ

Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Зенит» остаётся главным фаворитом. Мне кажется, что ЦСКА борется за чемпионство. Тот же «Краснодар» и «Локомотив» тоже в гонке», - передает «РБ Спорт» слова бывшего «армейца».
После 11 проведенных туров чемпионата России на первом месте располагается «Краснодар» с 27 набранными баллами. На второй позиции с аналогичным количеством очков находится столичный «Локомотив». Тройку лидеров замыкает петербургский «Зенит», на счету которого 26 баллов.
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