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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Зенит» нельзя назвать непобедимым»

10 Октября 2024 • 20:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Специалист заявил, что в текущем сезоне чемпионата России интрига очень сильно закручена, ведь лидеры постоянно меняются.

— Все покажет таблица после тридцати туров. «Зенит» нельзя назвать непобедимым. И «Краснодар» это показал, — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По итогам 11 сыгранных матчей на вершине турнирной таблицы чемпионата России находится «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала уже 27 очков. Столько же очков у «Локомотива», который расположился на втором месте. Закрывает первую тройку «Зенит», добывший 26 баллов.

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