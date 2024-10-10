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Винисиус или Беллингем: Карпин назвал обладателя «Золотого мяча»

10 Октября 2024 • 20:18 Комментировать

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.

«Винисиус или Беллингем? Если выбирать из этих двоих, то Беллингем», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 28 октября.

В прошлом году обладателем престижной индивидуальной награды стал звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами». На счету 37-летнего форварда восемь таких наград.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Золотой Мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги
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