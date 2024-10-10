Гендир «Пари НН» назвал цели клуба при Ганчаренко

В среду официально главным тренером нижегородского «Пари НН» стал Виктор Ганчаренко. Гендиректор «горожан» Давид Мелик-Гусейнов высказался о целях команды при новом рулевом.

«Пишут в СМИ, что «Пари НН» борется за выживание и для нас это основная задача, но это не так. Мы бы хотели стать полноценным середняком таблицы, а также чтоб наши игроки показывали красивый футбол. Тот, который нравится болельщикам, когда им на стадион приходить хочется», - сказал Мелик-Гусейнов для Sport24.

Напомним, что «Пари НН» в 11 турах РПЛ при Саше Иличе набрал 11 очков. У команды в турнирной таблице 12-е место, отрыв от зоны вылета – четыре балла.