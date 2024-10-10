Ещенко: «Николсон – хороший вариант для ротации в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре нападающего Шамара Николсона в последних матчах «народной команды».

«У Николсона есть определённые качества, он это доказывает голами. Для ротации состава «Спартака» это хороший вариант», - передает слова Ещенко Metaratings.ru.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний ямаец провел четыре поединка, отметившись двумя забитыми мячами.

После 11 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с «Краснодаром».