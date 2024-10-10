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Денис Маслов: «Илич взял все очки, которые должен был взять»

10 Октября 2024 • 19:43 Комментировать

Бывший гендир «Нижнего Новгорода» и функционер «Амкара» Денис Маслов высказался о Саше Иличе. Недавно сербский тренер покинул пост главного тренера «Пари НН», заменил его белорусский тренер Виктор Ганчаренко.

«Команда меняла по полсостава, постоянно менялись схем. Даже ребятам было тяжело разобраться. Но какие к нему вопросы по результату? Все очки, которые он должен был взять, он взял. И проиграл там, где должен был. Но хотелось бы, чтоб он их проигрывал, показывая более интересный футбол», - цитирует Маслова Metaratings.

Напомним, что при Иличе за 11 туров нижегородцы набрали 11 очков, у команды 12-е место таблицы. Возглавлял «Пари НН» серб с апреля текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Маслов Пари НН Саша Илич ещё теги
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