Лаксальт: В «Динамо» есть кому забивать, кроме Тюкавина

Уругвайский легионер Диего Лаксальт, выступающий за московское «Динамо», поделился мнением об игре своих одноклубников.
«У нас в команде много футболистов, кто может забивать, помимо Тюкавина. Самое главное, чтобы мы все старались стать лучше и работали на благо команды. Дело не только в голах», - передает слова футболиста Legalbet.
В последнем матче чемпионата страны «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от столичного ЦСКА со счетом 1:2. После 11 туров Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички с 20 баллами располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.
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