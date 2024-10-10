Карпукас назвал европейскую лигу, в которой хочет поиграть

Хавбек национальной команды России и московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, в какой лиге хотел бы поиграть.

«Больше всего нравится Ла Лига, стиль очень импонирует», - высказался Карпукас в эфире телеканала «Матч ТВ».

Трудовое соглашение 22-летнего полузащитника с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2027 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карпукас принял участие в 15 поединках, отметившись двумя голевыми передачами. После 11 туров чемпионата России «Локомотив» с 27 очками занимает второе место в таблице.