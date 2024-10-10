Бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Байдачный в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы «бело-голубых» в этом сезоне.

- «Динамо» в последнее время, откровенно говоря, расстраивает?

- Как вам сказать… «Динамо» не чужой мне клуб. Никогда не хотелось плохо о нем говорить (смеется). Всегда хочется надеяться на лучшее, чтобы в истории современной России «бело-голубые» хоть раз стали чемпионами. Такой титулованный клуб в СССР, а в России ничего не выигрывает…

- В прошлом сезоне команда Лички была очень близка к титулу.

- Ну да… Все время близко, близко, а итогового успеха нет. Как будто действительно какое-то проклятие над нашим клубом висит. Эх…

- Дело в проклятии?

- Ну… Скорее в другом. В психологии, в менталитете. Раньше, в советские времена, перед игроками «Динамо» всегда стояла только одна задача: стать чемпионами! Исходя из этого, выстраивалась и физическая, тактическая подготовка команды. И психологически мы были настроены на чемпионство. А второе или третье места расценивались как неудача. Понимаете?!

- Да.

- А потом динамовцы в российские времена уже привыкли к тому, что они могут довольствоваться серебром или даже бронзой. Этот психологический барьер мешает «бело-голубым». Дело скорее даже не в Личке. А в психологии, в менталитете.

- И все-таки - как бы оценили работу чешского специалиста?

- Любого тренера оценивают по результату. Личке дали время, у него были условия, чтобы добиться хорошего результата.

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- Занял третье место.

- Да. В этом году все ждали, что команда продолжит прогрессировать. Но если так не происходит, значит, есть какие-то проблемы… Нужно находиться внутри клуба, чтобы яснее ответить на ваш вопрос, обозначить сложности. Не хочется выглядеть популистом.

- Но по телекартинке не видно, что «Динамо» может повторить результат прошлого сезона - стать третьим?

- Да. Я об этом и хотел сказать… Но мне приходиться выражаться мягче (смеется). Все-таки - мой бывший клуб. Конечно, мне хотелось бы видеть немного другое на поле…

- Как вам Тюкавин? Можно ли говорить о спаде в его игре?

- Он еще молод. Стабильность - признак мастерства. А Тюкавин пока играет немного качельно. По принципу: хорошо, чуть хуже. Данные у него очень приличные. Просто надо проявить больше характера, чтобы обрести стабильность.

Александр Сычёв