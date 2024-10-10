Пальцев хочет перейти в «Спартак», ЦСКА или «Динамо»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев ответил, в каких клубах РПЛ хотел бы продолжить карьеру.

— Мне нравятся «Спартак», ЦСКА и московское «Динамо». Пожалуй, это три команды, в которые хотел бы перейти, — приводит слова Пальцева российское издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Пальцева с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.