Горшков назвал Халка более значимой фигурой в «Зените», чем Малком

Защитник «Зенита» Юрий Горшков сравнил двух знаменитых бразильских легионеров в истории питерцев – Халка и Малкома Фелипе.

«Фигура Халка более значимая для «Зенита», чем Малкома. Халк ярче выступал и начал сразу стал полезен команде. Малком долго раскачивался: травмы, болезни. А Халк, когда ему перекрывали левую ногу, мог и с правой забить», - делится Горшков с Legalbet.

Напомним, что Халк носил сине-бело-голубую форму с 2012 по 2016 годы. Затем уехал в Китай и провёл там также четыре года.

Малком играл за «Зенит» с 2019 по 2023 годы, ныне – чемпион Саудовской Аравии в «Аль-Хиляле» по итогу прошлого сезона.