Солдатенков: «Сергееву не нужна была адаптация»

Лидер «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о летнем новичке самарского клуба Иване Сергееве. Форвард вернулся в поволжский клуб из «Зенита».

«Все очень рады, что он к нам присоединился. В адаптации не нуждается, в Самаре он уже играл. Все знают его способности. Не скажу, сколько от него голов жду, я лишь хочу, чтобы он забивал в каждом матче», - делится Солдатенков с Legalbet.

Напомним, что Сергеев ранее, два с половиной года назад уже играл за «Крылья» несколько лет. В текущем сезоне у Ивана 10 проведённых матчей во всех турнирах, в которых он оформил один единственный голевой пас.