Силкин выделил лучших тренеров РПЛ

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, каких тренеров РПЛ он считает лучшими после стартового отрезка сезона.

— Тренеры, чьи команды наверху турнирной таблицы, проявили себя хорошо: Мусаев, Галактионов, — приводит слова Силкина Metaratings.

Кроме того, специалист отметил хорошую игру «Крыльев Советов» в минувшем матче с «Локомотивом».

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар». На счету команды Мурада Мусаева 27 набранных очков. Столько же баллов у идущего на втором месте «Локомотива». Третьим идет «Зенит», в копилке которого 26 баллов.