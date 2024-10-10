«Галактионов тоже заслуживал звания лучшего тренера сентября в РПЛ» — Булыкин

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о признании рулевого «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером сентября в чемпионате России.

«Галактионов тоже заслуживал звания лучшего тренера сентября. Но «Краснодар» выдал шикарную серию и обыграл «Зенит». Это дорогого стоит», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 11 туров на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги находится «Краснодар», в копилке которого 27 очков. Такое же количество баллов у идущего на второй позиции «Локомотива». Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», набрав 26 баллов.