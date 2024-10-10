Барко установил рекорд среди новичков «Спартака» за последние 15 лет

Аргентинец Эсекьель Барко установил рекорд среди новичков «Спартака» как минимум с 2009 года, с которого ведётся статистика. Фактом делится Opta Sports.

Так, Барко отметился результативными действиями в семи из 10 проведённых матчей за «Спартак» в Премьер-лиге. За последние 15 лет — это рекорд в стане «красно-белых». Ни у кого другого не было больше пяти матчей с голом или передачей в первых 10 играх за «Спартак».

Помимо этого, Эсекьель принял участие в 53% голов «Спартака» в этом сезоне РПЛ (девять из 17). Лишь у Мирлинда Даку из «Рубина» выше процент вовлеченности в голы своей команды в текущем сезоне Премьер-лиги - 57%.