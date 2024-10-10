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Булыкин: «Батраков показал шикарный отрезок»

10 Октября 2024 • 17:44 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
19.10 16:30

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что хавбек «красно-зелёных» Алексей Батраков был признан игроком сентября в РПЛ.

Булыкин считает, что Батраков справедливо получил приз лучшего игрока сентября.

— Алексей хорошо себя проявил и показал шикарный отрезок. Впрочем, как и его команда, «Локомотив», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых стал автором семи забитых мячей и шести результативных передач.

Ближайший матч «Локомотив» проведет 19 октября — соперником станут «Химки».

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Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Алексей Батраков ещё теги

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