Ещенко: «Батракову надо ещё пару сезонов отыграть в России»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко полагает, что молодому таланту столичного «Локомотива» Алексею Батракову пока не надо спешить с переездом в Европу.

«Будет готов к переходу в Европу летом? Ещё рано. Для такого перехода ему надо будет ещё пару сезонов отыграть в России», - рассуждает Ещенко для Metaratings.

Напомним, что Батракову всего 19 лет. За 11 матчей текущего сезона он оформил семь голов и шесть голевых передач.

«Локомотив» идёт на первом месте в РПЛ по итогу 11 прошедших туров с 27 очками, первое место с «Локо» делит «Краснодар». Отрыв от третьего места – один балл.