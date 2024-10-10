Ещенко назвал лучший летний трансфер «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко назвал лучший трансфер «красно-белых» прошедшим летом.

«Лучший - Барко, большой молодец! Хотелось бы ещё проникающих передач, какие делал Фернандо. То, что он забивает с пенальти, это нормально. Видно, что Барко – футболист-организатор, строит атаки», - рассуждает Ещенко для Metaratings.

Напомним, что Барко пришёл в «Спартак» из аргентинского топ-клуба «Ривер Плейт». Футболист в самом расцвете сил, ему всего 25 лет.

За «Спартак» аргентинский легионер провёл уже 13 официальных матчей, в них он суммарно забил шесть голов и оформил четыре ассиста.