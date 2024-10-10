Карпукас рассказал, от чего получает наслаждение на поле

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, что на футбольном поле приносит ему наибольшее удовольствие.

«Получаю удовольствие от передач между линиями. Если проходят, я наслаждаюсь. Это для меня то, ради чего я пересматриваю свою игру», - делится Карпукас с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» идёт на первом месте чемпионата России, разделяя его с «Краснодаром». У обоих коллективов по 27 набранных очков. «Локомотив» ещё ни разу в этом сезоне РПЛ не играл вничью, у клуба девять побед и два поражения.

В 12 туре Премьер-лиги после международной паузы «железнодорожники» сыграют с «Химками» в гостях.