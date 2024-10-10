Кафанов назвал российского вратаря, способного уехать в клуб Европы

Виталий Кафанов, который является тренером вратарей в сборной России, дал комментарий о голкипере Александре Максименко из «Спартака».

По словам Кафанова, прошлый сезон стал для Максименко лучшим в карьере, а в этом сезоне вратарь продолжает показывать высокий уровень.

«Саша стал сильнее ментально. Он готов и в сборной первым номером быть, и в «Спартаке», и, если куда-то уедет за рубеж, – тоже. Первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать и хорошо играть там – это Максименко», - цитирует Кафанова «РБ Спорт».

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда Деяна Станковича набрала 19 очков.