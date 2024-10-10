«Спартак» наказан за оскорбления «Зенита»

На прошлых выходных «Спартак» принимал «Ростов» и порадовал своих болельщиков крупной победой со счётом 3:0. По ходу игры с трибун «Лукойл Арены» доносились оскорбления в адрес «Зенита».

«Зенит» - позор российского футбола», - такую уже известную фразу скандировали поклонники «Спартака».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел инцидент и вынес решение – «Спартак» был оштрафован. Московский клуб за оскорбления «Зенит» должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Вряд ли такое наказание станет серьёзным ударом для «красно-белых».