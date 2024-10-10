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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Всё идёт от зависти»: Игрок «Зенита» объяснил оскорбления в адрес клуба

10 Октября 2024 • 15:50 Комментировать

В последнее время на футбольных матчах в России можно часто услышать оскорбления в адрес «Зенита». Фанаты называют «Зенит» «позором российского футбола» даже на тех матчах, где питерцы не играют. Комментарий на этот счёт дал защитник «сине-бело-голубых» Юрий Горшков. Он связывает оскорбления с завистью.

«Это всё идёт от зависти. Наверное, они руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие команды, то они тратят как минимум не меньше», - цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из шести предыдущих сезонов. На текущий момент питерцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков
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