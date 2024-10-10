«Всё идёт от зависти»: Игрок «Зенита» объяснил оскорбления в адрес клуба

В последнее время на футбольных матчах в России можно часто услышать оскорбления в адрес «Зенита». Фанаты называют «Зенит» «позором российского футбола» даже на тех матчах, где питерцы не играют. Комментарий на этот счёт дал защитник «сине-бело-голубых» Юрий Горшков. Он связывает оскорбления с завистью.

«Это всё идёт от зависти. Наверное, они руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие команды, то они тратят как минимум не меньше», - цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из шести предыдущих сезонов. На текущий момент питерцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.