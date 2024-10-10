Горшков ответил, жалеет ли о трансфере в «Зенит»

Защитник Юрий Горшков ответил на вопрос, жалеет ли он о решении перейти в «Зенит». В питерский клуб футболист перебрался летом из «Крыльев Советов».

«Нет ни капли сожаления. С первого дня я понял, что сделал правильный выбор. Что касается игровых минут, надеюсь своей работой добиться того, чтобы их стало больше», - цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Юрий Горшков пока ни разу не попадал в стартовый состав «Зенита» в матчах Российской премьер-лиги. С первых минут защитник начинал только кубковые поединки «сине-бело-голубых».

На текущий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.