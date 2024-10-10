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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Краснодара»: «Мы – реальный претендент на чемпионский титул РПЛ»

10 Октября 2024 • 14:59 Комментировать

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан оценил перспективы команды в нынешнем сезоне. По словам 22-летнего нигерийца, «быки» способны вести борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Я думаю, что «Краснодар» - реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду. Мы идём от игры к игре. Думаю, всё возможно», - цитирует Кобнана «РБ Спорт».

На текущий момент «Краснодар» располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Локомотив» отстаёт всего лишь по дополнительным показателям, а третий «Зенит» - на один зачётный балл.

В 16 матчах сезона 2024/2025 Мозес Кобнан забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мозес Кобнан
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