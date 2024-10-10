Зделар назвал двух звёзд, которых хотел бы видеть в ЦСКА

Футболист ЦСКА Саша Зделар назвал летнего новичка команды Миралема Пьянича звездой мирового футбола. Зделар ответил на вопрос, кого ещё из звёзд он хотел бы видеть в составе московских «армейцев».

«Ох, сложно сказать», - ответил Зделар с улыбкой. «Пусть будут Душан Влахович и Александар Митрович, ха-ха», - цитирует игрока «РБ Спорт».

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Марко Николича смогла набрать 20 очков (шесть побед, две ничьи, три поражения).

Ближайший матч ЦСКА проведёт 19 октября – против махачкалинского «Динамо».