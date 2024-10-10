Бышовец назвал лучшего тренера РПЛ на текущий момент

Экс-рулевой сборной России Анатолий Бышовец согласен с результатами голосования за лучшего тренера Российской премьер-лиги в сентябре. Как известно, награду выиграл наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Справедливо назвать лучшим тренером в этом месяце Мурада Мусаева. Многие не верили, что «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту», а это случилось. Поэтому на сегодня лучший тренер в РПЛ – это Мусаев», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

«Краснодар» после одиннадцати туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Быки» ещё не потерпели в этом чемпионате ни одного поражения (восемь побед и три ничьи).

Ближайший матч чемпионата «Краснодар» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Спартака» на выезде.