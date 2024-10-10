Газизов отреагировал на информацию о Пальцеве

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора махачкалинского «Динамо», дал комментарий по поводу сообщений об интересе к защитнику Валентину Пальцеву.

«Думаю, что сейчас информация об интересе к Пальцеву от ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» - это просто слухи. Может, кто-то манипулирует. Официально на клуб никто не выходил», - цитирует Газизова «Чемпионат».

В то же время Газизов отметил, что «Динамо» будет готово рассмотреть предложение по Пальцеву, если оно будет устраивать клуб и самого футболиста.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Валентина Пальцева в 1,2 миллиона евро.