Андрей Мостовой: «Только Европа – хотелось бы такой маршрут»

Атакующий полузащитник Андрей Мостовой высказался о своём будущем. У футболиста спросили, рассматривает ли он только европейские клубы в качестве возможного маршрута.

«Наверное, только Европа, да. Хотелось бы такой маршрут. Но не буду загадывать, не хочу рассказывать в интервью о своих планах. Я много об этом говорил. Ну а там, как сложится, поживём – увидим», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 12 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мостового в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.