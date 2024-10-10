Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в самом начале сбора покинул расположение сборной России. Футболист был вынужден уехать из национальной команды из-за ОРВИ. Комментарий по поводу состояния Тюкавина дал его агент – Алексей Сафонов.
«У нас ещё время есть. Я думаю, на следующей неделе начнёт тренироваться с командой. Не вижу проблем», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».
На текущий момент «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда Марцела Лички смогла набрать 20 очков (шесть побед, две ничьи, три поражения).
Ближайший матч «Динамо» проведёт 20 октября – против «Рубина».
Сразу достали бы из пыльных сундуков разных деятелей игроков и тренеров, и выклянчивали бы у них осуждение в интервью, какэто делали с зенитовцем Глушенковым, которого чуть ли не в наручниках предлагали привезти играть за москвобадскую сборную
Но этот свой, мосвобалец, поэтому москвобад медиа помалкивают и не раздувают тему.