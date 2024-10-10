Агент высказался о состоянии Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в самом начале сбора покинул расположение сборной России. Футболист был вынужден уехать из национальной команды из-за ОРВИ. Комментарий по поводу состояния Тюкавина дал его агент – Алексей Сафонов.

«У нас ещё время есть. Я думаю, на следующей неделе начнёт тренироваться с командой. Не вижу проблем», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда Марцела Лички смогла набрать 20 очков (шесть побед, две ничьи, три поражения).

Ближайший матч «Динамо» проведёт 20 октября – против «Рубина».