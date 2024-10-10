Булыкин оценил популярность «Зенита»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о популярности питерского «Зенита». По словам экс-игрока московского «Локомотива», популярность питерского клуба связана с его успехами, а также с наличием в составе большого количества футболистов из-за рубежа.

«Зенит» уже на протяжении шести сезонов становится чемпионом России. Даже если люди не видели игр, не смотрели таблицу, все смотрят на чемпионства в первую очередь. Большое число легионеров также позволяет «Зениту» быть самым популярным клубом России за рубежом», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

После одиннадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом от «Локомотива» и «Краснодара» питерская команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл. Ближайший матч чемпионата «сине-бело-голубые» проведут 18 октября – против «Акрона» на выезде.