Слишкович назвал цель «Оренбурга»

Новоиспечённый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович назвал цель команды на сезон 2024/2025. По словам боснийского специалиста, «горожане» будут стремиться сохранить прописку в топ-дивизионе.

«Знаете, легче поменять тренера, чем 13 игроков. Прошла треть чемпионата, это не два‑три тура. Но наша задача – остаться в РПЛ, конечно», - цитирует Слишковича «Матч ТВ».

На текущий момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне прямого вылета. В одиннадцати прошедших турах команда смогла раздобыть только 7 очков (одна победа, четыре ничьи, шесть поражений).