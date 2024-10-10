В «Пари НН» поделились ожидаемыми изменениями после прихода Ганчаренко

Александр Удальцов, который работает на должности спортивного директора «Пари НН», ответил на вопрос, какие изменения в игре клуб ожидает после прихода на пост главного тренера Виктора Ганчаренко.

«Нам нужно быть более цельными, структурными, организованными и эмоциональными. Виктор Михайлович умеет давать необходимые импульсы по этим направлениям», - цитирует Удальцова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Пари НН» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда смогла раздобыть 11 очков (три победы, две ничьи, шесть поражений).

Напомним, что на прошлой неделе из «Пари НН» был уволен Саша Илич.