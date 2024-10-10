Григорян отметил работу Мусаева в «Краснодаре»

Известный футбольный специалист Александр Григорян поделился мнением о признании рулевого «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим наставником Премьер-лиги в сентябре.

«Лучший тренер - Мусаев. Все прогнозы провалились вдрызг под целенаправленным, волевым, уверенным шагом Мусаева в плане построения игры команды», - цитирует эксперта пресс-служба Премьер-лиги.

Под руководством Мусаева «Краснодар» набрал 27 очков после 11 туров чемпионата России. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице. Следующий поединок краснодарцы сыграют с московским «Спартаком» на «Лукойл Арене». Встреча пройдет в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 мск.