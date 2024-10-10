В «Пари НН» объяснили, почему выбрали Ганчаренко

Футбольный функционер Александр Удальцов, занимающий пост спортивного директора «Пари НН», прокомментировал выбор в пользу белорусского тренера Виктора Ганчаренко.

«Гончаренко - самый статусный тренер, который работал в Нижнем Новгороде. Опыт работы в больших клубах нам поможет. Мы уверены в выборе», - приводятся слова представителя нижегородского клуба на страницах «Спорт-Экспресса».

О назначении Ганчаренко было объявлено 9 октября. Он сменил у руля «Пари НН» Сашу Илича. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нижегородцы занимают 12-е место. В первом матче РПЛ под руководством нового тренера нижегородцы сыграют против «Ростова» на своем поле.