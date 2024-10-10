Мостовой высказался об уходе Коваленко из «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением относительно будущего полузащитника Александра Коваленко, перешедшего в «Оренбург».

«На его позиции играют очень сильные и качественные футболисты, огромная конкуренция. Он все знает. Ему нужно окрепнуть не физически, не по-футбольному, а в голове», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Коваленко провел в петербургском клубе 12 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Александра в два миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл шесть матчей за «Оренбург» и сделал голевую передачу.