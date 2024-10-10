Андрей Мостовой объяснил кричалку «Зенит» - позор российского футбола»

В последнее время на российских стадионах часто можно услышать оскорбительную кричалку о «Зените». Поклонники других клубов скандируют такую фразу: «Зенит» - позор российского футбола». Футболист питерской команды Андрей Мостовой объяснил такую кричалку.

«Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков, мы – «зло». Победителей часто не любят», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой отметил, что такие кричалки болельщиков о «Зените» его никак не задевают и не беспокоят.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. На текущий момент «сине-бело-голубые» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.