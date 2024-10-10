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Андрей Мостовой объяснил кричалку «Зенит» - позор российского футбола»

10 Октября 2024 • 12:36 Комментировать (1)

В последнее время на российских стадионах часто можно услышать оскорбительную кричалку о «Зените». Поклонники других клубов скандируют такую фразу: «Зенит» - позор российского футбола». Футболист питерской команды Андрей Мостовой объяснил такую кричалку.

«Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков, мы – «зло». Победителей часто не любят», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой отметил, что такие кричалки болельщиков о «Зените» его никак не задевают и не беспокоят.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. На текущий момент «сине-бело-голубые» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamuss
10 Октября 2024 в 14:24
Такую кричалку скандируют не „болельщики других клубов”, а больные на голову болельщики одного клуба, точнее одного города - питерофобского Москвобада, паразитирующего, вместе с москвобадскими клубами, на шее остальной РФ.

все москвобадцы это живые ходячие питерофобские комплексы неполноценности и зависти.
Удивляюсь, как москвобадским имбецилам не жалко времени и денег, чтоб таскаться за Зенитом, чтоб на ЧУЖИХ матчах проорать этот завистливый москвобадский бред, типо „от имени тех болельщиков” 🤦🏼‍♂️
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