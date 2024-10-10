Головин: «Было бы круто пережить эмоции, которые были на чемпионате мира»

Полузащитник сборной России признался, что хотел бы пережить эмоции, с которыми сталкивался на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Напомним, что на домашнем мундиале российская сборная добралась до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.

«Сейчас у нас нет официальных матчей и те эмоции, которые были на чемпионате мира, хочется пережить не только мне, но и всей нашей стране. Это было очень круто!» - цитирует Головина Metaratings.

Добавим, что сборная России в последний раз проводила официальный матч в ноябре 2021 года. Уже более двух с половиной лет Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА и ФИФА.