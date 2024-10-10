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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич оценил работу тренера «Краснодара» Мусаева в сентябре

10 Октября 2024 • 12:29 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал признание наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером Премьер-лиги по итогам сентября.

«Без осечек «Краснодар» прошёл весь сентябрь. Поэтому Мурад Олегович заслуживает звание тренера месяца», - приводит слова Константина пресс-служба Российской премьер-лиги.

После 11 туров чемпионата России краснодарская команда набрала 27 очков и лидирует в турнирной таблице. Следующий матч в Премьер-лиге «быки» проведут на выезде против столичного «Спартака». Встреча состоится в субботу, 19 октября, на стадионе в Краснодаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев
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