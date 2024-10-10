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Ещенко оценил возможный матч сборной России против команды Медиалиги

10 Октября 2024 • 12:24 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу возможного проведения матчей сборной России против команды Медиалиги. По словам Ещенко, такая игра не была бы интересной.

«В чём смысл играть с медийными людьми? Чтобы что? Для чего такой матч? Да, они могут просить всё что угодно (смеётся). Это же Медиалига, а не профессиональная команда. Такой матч никому не будет интересен», - цитирует Ещенко Metaratings.

Отметим, что Российскому футбольному союзу в условиях отстранения от официальных соревнований сложно находить соперников для товарищеских матчей сборной России. Так, например, октябрьский сбор российской национальной команды пройдёт без товарищеских игр.

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Сборная России Андрей Ещенко медиалига Сборная Медиалиги ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Писатель Комментов
10 Октября 2024 в 13:22
какой футбол изгоям?
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